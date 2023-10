Auf Dominic Thiem wartet wichtige Wien-Generalprobe

Österreichs Tennisstar kämpft in Antwerpen um Punkte für die Top-100 und um Selbstvertrauen für die Stadthalle. Sebastian Ofner schlägt in Tokio auf, Lukas Neumayer in Argentinien. Joel Schwärzler feiert größten rot-weiß-roten Jugenderfolg seit Thiem 2011.

Dominic Thiem schlägt am Dienstag in Antwerpen auf.

Neue Woche, neuer Versuch - unter diesem Aspekt müht sich Dominic Thiem aktuell ab, um das so ersehnte und aus zweierlei Hinsicht so wichtige Erfolgserlebnis einzufahren. Österreichs Tennisstar kämpft beim ATP-250-Turnier in Antwerpen um den Verbleib in den Top 100 und um eine gelungene Generalprobe für die Erste Bank Open nächste Woche in Wien. Auftaktgegner am Dienstag ist der 20-jährige Italiener Luca Nardi.

Seit ein paar Tagen bereits weilt Thiem in Belgien. Früher als erhofft, denn während er beim Challenger in Bratislava als Topgesetzter ebenso überraschend wie knapp (6:7 im dritten Satz) schon im Achtelfinale ausschied, holte dort sein Bezwinger Gabriel Diallo (CAN) am Sonntag den Titel. Nun wartet in Antwerpen, wo er durch den Halbfinaleinzug im Vorjahr 90 Punkte zu verteidigen hat, wieder ein junger, aufstrebender Gegner. Zumindest ein Sieg ist Pflicht, um in der Weltrangliste unter den besten 100 zu bleiben. Das hatte Thiem zuletzt auch als sein Mindestziel ausgegeben, um bei den Australian Open im Jänner im Hauptbewerb zu sein.

Noch essenzieller als für die Weltrangliste wäre ein Erfolgslauf für das Selbstvertrauen, zumal beim Heimturnier in der Wiener Stadthalle größere Kaliber warten. In Antwerpen wäre Stefanos Tsitsipas laut Papierform sein Viertelfinalgegner. In Runde zwei würde Thiem auf Yannick Hanfmann oder einen Qualifikanten treffen.

Sebastian Ofner spielt in Tokio

Sebastian Ofner ist diese Woche beim 500er-Event in Tokio im Einsatz. Zum Auftakt in der Nacht auf Montag bekam es der Weltranglisten-49. mit dem Australier Christopher O'Connell (57) zu tun. Jurij Rodionov (100) musste in Japan in der letzten Quali-Runde eine bittere 1:6, 0:6-Abfuhr gegen den jungen Briten Jack Draper (92) einstecken. Eine Kategorie darunter versucht sich der Salzburger Lukas Neumayer (231) diese Woche beim Sandplatz-Challenger im argentinischen Santa Fe, wo er den Brasilianer Felipe Meligeni Alves (143) fordert.

Großer Erfolg von Joel Schwärzler

Eine große Talentprobe legte indes Joel Schwärzler ab. Der 17-jährige Vorarlberger holte den Titel beim Osaka Mayor's Cup, was den größten österreichischen Jugenderfolg seit Dominic Thiems Sieg bei der Orange Bowl 2011 bedeutet. Schwärzler, Schützling von Jürgen Melzer, gehört damit zu den Top 10 der Junioren-Weltrangliste.