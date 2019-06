Australierin Barty erstmals Nummer eins der Weltrangliste

Die "Barty-Party" geht weiter. Zwei Wochen nach ihrem ersten Grand-Slam-Triumph bei den French Open hat die Australierin Ashleigh Barty am Sonntag das Tennis-Rasenturnier von Birmingham gewonnen und wird am Montag erstmals an der Weltranglisten-Spitze aufscheinen. "Ein Traum ist wahr geworden", jubelte die erste australische Nummer eins seit Evonne Goolagong Cawley im Jahr 1976.

SN/APA (AFP)/PAUL ELLIS Mit Turniersieg in Birmingham fixierte die Australierin die Nummer 1