Barty und Bencic bei US Open weiter

Die Tennis-Weltranglistenerste Ashleigh Barty ist bei den US Open in New York in die dritte Runde eingezogen. Die Wimbledonsiegerin aus Australien gewann am Donnerstag gegen die 18-jährige Turnier-Debütantin Clara Tauson aus Dänemark 6:1,7:5. Bei 5:3 im zweiten Satz vergab Barty einen Matchball und ließ das dänische Talent wenig später ausgleichen, dann machte sie das Weiterkommen aber perfekt. Nächste Gegnerin ist Shelby Rogers (USA) oder Sorana Cirstea (ROU).

Barty zog in New York in die dritte Runde ein

Barty hatte das Vorbereitungsturnier in Cincinnati für sich entschieden und gilt beim letzten Grand-Slam-Turnier des Tennis-Jahres als Topfavoritin. Auch Olympiasiegerin Belinda Bencic kam in die dritte Runde. Die Schweizerin siegte gegen die Italienerin Martina Trevisan klar 6:3,6:1. Bencic trifft nun auf die Gewinnerin der Partie zwischen der US-Amerikanerin Jessica Pegula und der Japanerin Misaki Doi.