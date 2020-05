Eine österreichische Veranstalterfirma lässt im Juli in einem Kurzturnier viele Stars aus der ganzen Welt einfliegen. Inklusive Dominic Thiem.

"Ein spannendes Tennisprojekt", wie es Dominic Thiem am Freitag nannte, beginnt im Juli in Berlin. Die Veranstaltungsagentur Emotion, bei der der Wahlsalzburger Edwin Weindorfer einer der Bosse ist, geht mit einem Einladungsturnier in Coronazeiten ganz spezielle Wege. Bei zwei Kurzturnieren ...