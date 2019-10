Berrettini kann sich in Wien seinen Top-Ten-Traum erfüllen

Für Matteo Berrettini könnte diese Woche eine ganz spezielle in seinem Tennis-Leben werden. 30 Punkte fehlten dem Italiener diese Woche noch auf den erstmaligen Einzug in die Top Ten der Weltrangliste, nächsten Montag könnte es aber soweit sein. Einen wichtigen Schritt dahin absolvierte der 23-Jährige am Montag mit einem 3:6,6:3,6:4-Auftaktsieg beim Erste Bank Open gegen den Briten Kyle Edmund.

SN/APA/HANS PUNZ Matteo Berrettini steht in Wien im Achtelfinale