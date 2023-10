"Beute-Österreicher" triumphiert: Final-Thriller war der krönende Höhepunkt des ATP-Turniers in Wien

BILD: SN/APA/EVA MANHART Ein Tennisspektakel der Sonderklasse.

Andrej Rublew gegen Alexander Zverev (6:1, 6:7, 6:3) im Viertelfinale, Daniil Medwedew gegen Stefanos Tsitsipas (6:4, 7:6) und Jannik Sinner gegen Rublew (7:5, 7:6) im Halbfinale - die Besetzung und Stimmung erinnerte nicht erst im Endspiel sogar an ein Grand-Slam-Turnier. Sinner und Medwedew sorgten dann am Sonntag in einem an Spannung und Unterhaltung kaum zu überbietenden Abnützungskampf auf höchstem Niveau für den abschließenden Höhepunkt, den Sinner nach 3:04 Stunden (!) mit 7:6(7), 4:6, 6:3 für sich entschied.

BILD: SN/AP Jannik Sinner triumphierte nach 3:04 Stunden.

73.000 Fans bedeuten neuen Zuschauerrekord Fast jeden Tag war die Stadthalle mit je knapp 10.000 Fans ausverkauft. Insgesamt kamen 73.000 Zuschauer/-innen zu den Erste Bank Open, was den 2023 aufgestellten Rekord noch einmal übertrifft. "Das war kaum vorstellbar", sagt Turnierdirektor Herwig Straka, der mit dem Goldenen Ehrenzeichen der Stadt Wien ausgezeichnet wurde. Straka entwickelte das Tennis-Spektakel in 15 Jahren zur höchstdotierten wiederkehrenden Sportveranstaltung Österreichs mit großer internationaler Strahlkraft. "Es ist sein Verdienst, dass Wien so weltweit als Sportschauplatz ins Rampenlicht rückt. Es ist nicht nur von entscheidender Bedeutung für die Sportstadt Wien, es ist auch wirtschaftlich eines der erfolgreichsten Events und enorm wichtig für den Tourismus", sagte Stadtrat Peter Hanke bei der Ehrung.

BILD: SN/GEPA PICTURES Der Macher der Erste Bank Open: Turnierboss Herwig Straka.