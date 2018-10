Bitteres Ende für Einzel-Karriere von Jürgen Melzer

Ein derart bitteres Ende hat sich Tennis-Altstar Jürgen Melzer nicht verdient: Der 37-jährige Niederösterreicher, der in der ersten Wien-Runde am Montag sensationell Milos Raonic (CAN) ausgeschaltet hatte, musste am Mittwochabend wegen einer Magen-Darm-Erkrankung sein Einzel-Achtelfinale beim Erste Bank Open in Wien gegen den als Nummer zwei gesetzten Kevin Anderson (RSA) absagen.

SN/APA/HANS PUNZ Melzers Gesundheitszustand verschlechterte sich im Verlauf des Tages