Blackout kostet Sebastian Ofner Viertelfinale in Kitzbühel: "Ich weiß nicht, was passiert ist"

Sebastian Ofner verliert ein beispiellos verrücktes Match nach 6:4, 5:0 und zwei Matchbällen. Dass so etwas nachhaltigen Schaden anrichten kann, glaubt Österreichs bester Tennisprofi aber nicht.

Immer wieder Raunen und ungläubige Blicke im gesamten Stadion. Auch die beiden Hauptdarsteller schütteln des Öfteren den Kopf. Das kann es doch nicht geben. Doch, es passiert. Aber kann er in diesem völlig verrückten Match trotzdem für das Happy End sorgen? Nein, nach 2:28 Stunden, fast eineinhalb Stunden nach zwei Matchbällen bei Satz- und 5:0-Führung, ist Kitzbühel 2023 für Sebastian Ofner beendet - 6:4, 5:7, 6:7 (5) gegen Alex Molčan beim ersten Auftritt (nach Freilos) im Achtelfinale.

Eine halbe Stunde später erscheint Österreichs Nummer eins vor der Presse und versucht das Unerklärliche zu erklären: "Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe keine Erklärung, dafür gibt es auch keine Erklärung. Nur wer so etwas auf dem Platz schon selbst erlebt hat, kann glauben, dass so etwas möglich ist. Auch das ist Tennis", sagt Ofner, der mitten in seiner bislang mit Abstand besten Saison ausgerechnet vor Heimpublikum die wohl bitterste Niederlage seiner Karriere kassierte. Bei 6:4, 5:0 ist völlig der Faden gerissen, neun Games in Folge gab er durch Fehler in Serie ab. Dass er sich noch zurückkämpfte und bei 6:5 wieder nur zwei Punkte vor dem Sieg stand, war da nur eine Randnotiz.

Sebastian Ofner: "Ich brauche jetzt dringend Pause"

Achtelfinale bei den French Open, der erste Challenger-Titel im sechsten Finale in Salzburg - nun hätte der dritte Höhepunkt in Ofners großartigem Jahr folgen sollen. Stattdessen macht er nun, einige Tage früher als erwartet, Urlaub. Es war sein heuer schon 70. Match. "Die Pause brauche ich jetzt dringend." Auch um dieses Blackout zu verdauen, damit die Niederlage keinen nachhaltigen Schaden anrichtet? "Wenn ich nicht schon so ein super Jahr bis jetzt gehabt hätte, dann könnte so eine Niederlage tatsächlich weitere Folgen haben. So aber bin ich selbstbewusst genug, dass ich damit gut klarkommen soll", sagt Ofner, für den es in knapp zwei Wochen Richtung USA geht. Auf Winston Salem und die US Open folgt dann eine Asien-Tour.