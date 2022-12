Auf Boris Becker kommt viel Arbeit zu

Das Interview nach seiner Haftentlassung auf Sat.1 hat eine ganz andere Seite des früheren Tennissuperstars gezeigt. Geläutert und tränenreich. Hat das Auswirkungen auf seine Zukunft?

Mit vielen emotionalen Momenten und tränenreichen Szenen hat Boris Becker die Öffentlichkeit erstmals über seine Zeit im englischen Gefängnis teilhaben lassen. Für einen erheblichen Betrag im deutschen Privatfernsehen ließ der Millionär der früheren Tage in sein Innerstes nach 231 Tagen in der Isolation blicken. Er habe sich mit den falschen Leuten umgeben und wollte nach der Karriere einfach so weiterleben, wie während der Jagd nach Grand-Slam-Titeln und Preisgeldern. Ohne die ständig fließenden Gelder aus den heroischen Siegen am Platz und ...