Boris Becker nimmt "Häferl" unter die Fittiche

Die deutsche Tennislegende ist neuer Trainer von Holger Rune, der sich in einer beispiellosen Krise befindet und auf dem Platz teils emotional auffällig ist.

Was sich zuletzt angekündigt hatte, ist seit Donnerstag fix: Boris Becker ist zurück auf dem Tennisplatz, und zwar als Trainer des Dänen Holger Rune. Ein Engagement, das einerseits eine große Herausforderung darstellt, bei dem der Deutsche andererseits aber fast nur gewinnen kann. Denn Rune hat seit Wimbledon nur ein Match gewonnen und sieben Auftaktpleiten kassiert, so auch diese Woche in Stockholm. Punktet er kommende Woche in Basel, wo die Zusammenarbeit offiziell beginnt, und danach in Paris-Bercy als Titelverteidiger nicht kräftig, droht dem 20-Jährigen der Fall aus den Top 10. Die Qualifikation für die ATP-Finals in Turin ist ohnehin in Gefahr. Dennoch ist Becker von seinem Schützling überzeugt, wie er in seinem Eurosport-Podcast sagt: "Holger ist ein Rohdiamant, der Schliff braucht." Auch Runes eigenwilliger Charakter reizt Becker. "Holger hat mich schon immer interessiert, weil er mit so viel Engagement und Temperament auf dem Platz steht", sagt die deutsche Tennislegende. Wie einst Novak Djoković, den er von 2013 bis 2016 zu einigen Grand-Slam-Titeln geführt hat, würden ihm auch Runes emotionale Ausbrüche Richtung Betreuerbox gefallen. "Das ist erlaubt. Das Team bildet da eine Oase, in der der Spieler das rauslassen muss - wenn er sich dann entschuldigt, wieder konzentriert arbeitet. Ich habe das genauso gemacht als Profi."