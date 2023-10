Boris Becker im Team von Holger Rune zurück auf dem Tennisplatz

Dänischer Jungstar bestätigt täglichen Kontakt mit deutscher Tennislegende.

Der Rat von Boris Becker ist wieder gefragt, und zwar beim seit geraumer Zeit strauchelnden dänischen Jungstar Holger Rune. Nachdem der 20-Jährige ein Bild von sich, seinem Trainerteam und Becker mit den Worten "großartige Trainingswoche in Monaco" gepostet hatte, erklärte nun Runes Mutter und Managerin Aneke in dänischen Medien: "Holger und Boris sind in täglichem Kontakt. Die Basis ist sicher gut, um darauf aufzubauen." Die 54-jährige deutsche Tennislegende selbst wollte eine Zusammenarbeit vorerst weder bestätigen noch dementieren. Becker hatte zwischen 2013 und 2016 mit Novak Djoković zahlreiche große Erfolge gefeiert. Nach seinem Gefängnisaufenthalt wegen Steuerdelikten war er zuletzt wieder als TV-Experte tätig. Rune, der seit Wimbledon nur ein Match gewann, spielt diese Woche in Stockholm.