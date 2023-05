Bresnik über Dominic Thiem: "Alte Tugenden haben die Wende eingeleitet"

Harte Trainingseinheiten haben den früheren Weltranglistendritten wieder in die richtige Spur gebracht. Ein erster Beweis war das dramatische Match gegen Stefanos Tsitsipas. Was ich Dominic 2023 zutraue? Zurück in die Top 15.

BILD: SN/APA/AFP/JAVIER SORIANO Noch ist Dominic Thiem nicht in seiner alten Form. Das könne sich aber bald ändern, ist sich Trainer Günter Bresnik sicher.