Bringt der "Schleifer" Dominic Thiem auf den Weg?

Trainereffekt bei Dominic Thiem - im Ergebnis hat er sich nicht, in der Einstellung deutlich gezeigt. Sofort nach dem Aus in Monte Carlo bat Benjamin Ebrahimzadeh Österreichs Tennisstar auf den Trainingsplatz.

Die Nummer neun der Welt Holger Rune war in Monte Carlo die erwartet zu hohe Hürde für Dominic Thiem , am Mittwoch um 18.30 Uhr war die Turnierwoche für Österreichs Tennisstar beendet. Alles beim Alten also? Mitnichten. Nur wenige Minuten später stand Thiem schon wieder auf dem Trainingsplatz, prügelte wie wild auf die Filzkugel ein, Hunderte Male mit der Vorhand. Neo-Trainer Benjamin Ebrahimzadeh sah akuten Handlungsbedarf.

Denn im Fürstentum wurde ersichtlich, wo Thiem aktuell steht. Im Vergleich zur erweiterten ...