Das Saisonfinale der acht besten Tennisspieler wird in der Londoner O2-Arena beispiellos inszeniert. Gänsehautstimmung für Spieler und Fans ist garantiert.

In der öffentlichen Wahrnehmung hatte das Finalturnier der acht besten Tennisspieler des Jahres in den 1980er- und 1990er-Jahren, das damalige Masters, vielleicht noch mehr Stellenwert. Zumindest aber sind die am Sonntag beginnenden ATP World Tour Finals in London auch heute ...