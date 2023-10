China sucht den Superstar - und hat ihn gefunden

Ausgerechnet in seiner Heimatstadt Schanghai stößt Chinas neuer Tennisstar Zhizhen Zhang in neue Sphären vor. Der 26-Jährige ist der erste männliche Erfolgsprofi und will beim Masters-Turnier seinen Lauf fortsetzen - mit vielen Millionen Fans im Rücken.

Wenn Zhizhen Zhang auf den Platz geht, dann jubeln ihm die sonst zurückhaltenden chinesischen Fans zu. Einige wollen sogar vor dem Match Autogramme - etwas, das im Profigeschäft gar nicht geht. Aber die Szene rund um den neuen Tennis-Superstar ist eben neu. Im Achtelfinale trifft der 26-Jährige am Dienstag auf den ungarischen Aufschlagriesen Hubert Hurkacz. Auch hier soll der Erfolgslauf nicht enden. Geht es nach den euphorischen Fans, soll ein Chinese als erster heimischer Spieler das Masters-Turnier in Schanghai gewinnen. Das wird schwer.

An die chinesischen Erfolge hat sich die Öffentlichkeit im Riesenreich schon längst gewöhnt. Bisher allerdings nur bei den Damen: Zwei Grand-Slam-Siege im Einzel feierte Li Na (2014, 2011), im Doppel legte Peng Shuai mit ebenso zwei Grand-Slam-Titeln (2014, 2013) nach. Beide waren Weltranglistenerste im Einzel bzw. Doppel. Die Affäre um sexuellen Missbrauch gegen Peng Shuai 2021 und die folgende internationale Ächtung haben den enormen Aufschwung im Tennissport in China jäh abgebremst, der 2014 mit einem Boom des Marktes so richtig eingesetzt hatte.

Und jetzt ist Zhang da. Überragend sind seine Leistungen. An Körpergröße von 1,93 Metern überragt die aktuelle Nummer 60 der Welt ohnehin ihre Landsleute. Zhang stieß als erster erfolgreicher Tennisspieler Chinas in neue Sphären vor. Es sind alles Meilensteine: Als Erster erreichte er die Top 50 in diesem Jahr, im Vorjahr gelang ihm von den chinesischen Herren als Erster eine Platzierung in den Top 100 (Nummer 97 im Oktober 2022). 2021 spielte Zhang als erster Chinese im Hauptfeld von Wimbledon. Der am 16. Oktober 1996 in Schanghai geborene Zhang wurde 2012 Tennisprofi, er gewann zwei Einzel- und zwei Doppeltitel auf der ATP Challenger Tour sowie zwei Einzel- und zwei Doppeltitel auf der ITF Futures Tour. Bisher.

Dabei hätte die Karriere gleich zu Beginn scheitern können: Im Jahr 2020 erlitt er in Dubai eine beängstigende Augenverletzung, als er von einem Ball getroffen wurde, erholte sich aber und nahm sein Training in Kroatien mit seinem Trainer Luka Kutanjac wieder auf. Zum Profi geformt wurde Zhang in der Akademie des früheren kroatischen Weltklassespielers Ivan Ljubičić, vormals Nummer drei der Welt. Später war die Konkurrenz schon längst auf Zhang aufmerksam geworden und buchte mit der chinesischen Nummer regelmäßig Trainingseinheiten - das machte Zhang auch besser. "Es war immer mein Traum, Tennis zu spielen. Vorm Verlieren habe ich sowieso keine Angst."

Die österreichischen Tennisfans kennen Zhizhen Zhang vom Turnier in Kitzbühel. Im Achtelfinale traf der sympathische Riese aus dem Reich der Mitte diesen Sommer auf Dominic Thiem und lieferte dem früheren Weltranglistendritten ein großes Match. Thiem siegte schließlich in drei Sätzen, nachdem er im ersten Satz chancenlos gewesen war.

In Schanghai wirkt Zhang beim Masters-Turnier spielerisch gereift und selbstbewusster. Ob er den Druck bei einem Turnier dieser Größenordnung im eigenen Land verspüre, wollte der Interviewer nach seinem Zweitrundensieg gegen Brandon Nakashima (USA) noch auf dem riesigen Hauptplatz von Schanghai wissen. "Der Druck ist enorm, aber mittlerweile kann ich damit gut umgehen", sagte Zhang im besten Englisch und in der Box stimmte ihm seine rumänische Freundin Julia Moldovan nickend zu. An diese Situation, als "Main Act" vor einem großen Publikum spielen zu dürfen, wird sich Zhizhen Zhang ohnehin bald gewöhnen müssen, meinen Experten. Denn das Potenzial scheint noch lange nicht ausgereizt. Die internationalen Sponsoren stehen schon längst Schlange und werden ihm Millionen bringen. In Schanghai warten am Dienstag wieder der Hauptplatz und 16.000 Fans, die den großen Fan von Roger Federer nach vorne peitschen werden. China hat seinen Superstar gesucht - und gefunden.