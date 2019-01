Cilic nach Kraftakt doch noch ins Melbourne-Achtelfinale

Marin Cilic ist am Freitag in Melbourne dank kräftiger Mithilfe seines Gegners dem Turnier-Aus gerade noch entgangen. Der als Nummer 6 gesetzte Kroate, der im Vorjahr erst im Endspiel der Australian Open verloren hatte, wehrte gegen den Spanier Fernando Verdasco zwei Matchbälle ab und verwandelte einen 0:2-Satzrückstand in ein 4:6,3:6,6:1,7:6(8),6:3.

SN/APA (AFP)/GREG WOOD Kurz vor 1.00 Uhr Ortszeit früh war es geschafft