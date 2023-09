Coco Gauff - das Damentennis hat wieder einen Superstar

Mit einer Grußbotschaft an ihre Kritiker feiert Coco Gauff, 19, bei den US Open ihren ersten Grand-Slam-Triumph - und die US-Medien "die Auferstehung des Wunderkinds". Einzier Wermutstropfen war zum Leidwesen von Aryna Sabalenka das etwas unfaire Publikum.

Sie hat in allererster Linie natürlich ein außergewöhnliches Tennis, sie hat aber auch die Ausstrahlung, die Coolness und den Mut, um sich auch abseits des Tennisplatzes wie ein Weltstar zu präsentieren. Coco Gauff ist die dringend benötigte Identifikationsfigur für das Frauentennis, das seit dem Rücktritt von Serena Williams um globale Aufmerksamkeit kämpfte. Mit dem Triumph bei den US Open, ihrem ersten von vielen - wie sich die Experten einig sind -, hat sie mit erst 19 den vorläufigen Höhepunkt einer Karriere erreicht, die allen voran in den USA nicht erst seit jetzt mit jener der Williams-Schwestern verglichen wird.

Mit 15 spielte sich Gauff ins Achtelfinale von Wimbledon - das "Wunderkind" war geboren. Das erste Grand-Slam-Finale sollte bis Paris 2022 drei Jahre auf sich warten lassen. Als Gauff dann heuer in Wimbledon gleich zum Auftakt scheiterte, war es für viele Medien plötzlich wieder nur ein Hype, dem sie nicht gewachsen war. Ihren Kritikern richtete sie im Augenblick des Erfolgs - nach dem 2:6, 6:3 und 6:2 über die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka - am Samstagabend in New York aus: "Danke an alle, die nicht an mich geglaubt haben. Die, die gedacht haben, dass sie Wasser in mein Feuer schütten: Sie haben nur Benzin hinzugefügt und jetzt brenne ich so hell." Ebenso deutlich antwortete Gauff auf die Frage, ob sie bereit sei für alles, was nun auf sie einprasseln werde, für die öffentliche Erwartungshaltung, die nicht kleiner werden wird: "Ich bin bereit. Ich weiß, wie ich meinen Frieden bewahre."

Prominente Gratulanten für Gauff

Wie sie mit Druck umgeht, hätte sie im Endspiel kaum eindrucksvoller beweisen können. Im ersten Satz war sie gegen die Weißrussin weit von ihrem Toplevel entfernt und chancenlos. Sabalenka, die neue Nummer eins der Welt, verhalf ihr dann mit zu vielen unerzwungenen Fehlern zurück ins Match. Außerdem verwandelte sich das Arthur-Ashe-Stadion in ein Tollhaus mit 23.000 frenetischen Fans. Zum Teil war das Publikum an oder über der Grenze der Fairness, was Sabalenka emotional sichtlich zu schaffen machte. Das Verhalten der Zuschauerinnen und Zuschauer war der Wermutstropfen an diesem für das amerikanische Tennis geschichtsträchtigen Abend.