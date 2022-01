Comeback von Dominic Thiem gibt wieder Rätsel auf

Österreichs Tennisstar bricht ein Training in Chile ab. Gründe dafür nennt er nicht. Doch wieder Verletzungsprobleme?

Dominic Thiem hat möglicherweise einen Rückschlag bei seinem Wiedereinstieg auf die ATP-Tour erlitten. Österreichs Tennisstar hat am Mittwoch in Chile, wo er sich in der finalen Phase seiner Vorbereitung befindet, ein Training nach fünf Minuten abgebrochen. Seine Pressesprecherin bestätigte das, dementierte jedoch Meldungen von südamerikanischen Journalisten, wonach Probleme am lädierten Handgelenk der Grund dafür gewesen seien.

"Es stimmt, dass Dominic die Einheit gestoppt hat, aber das hatte andere Gründe. Sein Handgelenk ist in Ordnung, der Comeback-Plan noch voll ...