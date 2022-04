Comeback von Dominic Thiem soll endgültig Fahrt aufnehmen: "Weiß nicht, was ich erwarten kann"

Dominic Thiem bestreitet am Dienstag in Belgrad sein erstes ATP-Match seit fast zehn Monaten. Für Österreichs Tennisstar soll es der Start auf dem erwartet langen Weg zurück an die Spitze sein. Nun ist jede Woche ein Turnierstart geplant.

SN/anytech365 andalucia open Dominic Thiem fordert zum Auftakt in Belgrad den Australier John Millman.