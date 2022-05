Für Dominic Thiem wird eine Rückkehr an die Weltspitze schwierig

Nach seiner Handgelenksverletzung hatte sich Dominic Thiem den Anschluss an die Topspieler wohl leichter vorgestellt. Die letzten Niederlagen haben gezeigt: Die Selbstverständlichkeit in den Schlägen ist ihm abhandengekommen. Trainingseinheiten konnten die Matchpraxis, das Spielgefühl bei Weitem nicht wettmachen. Die Gefahr besteht, dass nun Selbstzweifel beim 28-Jährigen die Oberhand gewinnen. Mit jeder Niederlage sinkt das Selbstvertrauen und vor allem die Gegner haben erkannt, dass es sich nicht um den "alten" Thiem handelt, der 2020 bei den US Open in New York ...