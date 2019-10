Ihr Weg zum ersten WTA-Titel passt zum märchenhaften Aufstieg von Cori "Coco" Gauff.

Eigentlich war das Turnier für Cori Gauff schon am Montag beendet. Sechs Tage später stand das Tennis-Wunderkind dann aber mit der Trophäe auf dem Centre-Court in Linz. Die 15-jährige US-Amerikanerin startete als Lucky Loser, nachdem sie in der Qualifikation verloren ...