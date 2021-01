Corona: Thiem in Australien ohne Coach Massu

Nicolas Massu, Trainer von Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem, kann vorerst nicht nach Australien reisen. Der Chilene lieferte einen positiven Corona-Test ab, weshalb Thiem und Dennis Novak in Australien bis auf weiteres von Wolfgang Thiem betreut werden. "Ich hoffe, dass Nicolas so schnell wie möglich nachkommen kann", sagte Wolfgang Thiem.

Thiem junior und senior sowie Novak flogen am (heutigen) Mittwochvormittag nach Adelaide, wo sie ihre Corona-Quarantäne verbringen. Am 29./30. Jänner geht es weiter nach Melbourne, dort beginnen am 8. Februar die Australian Open.

Quelle: APA