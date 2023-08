Dänin Wozniacki startet Tennis-Comeback mit klarem Sieg

Die Dänin Caroline Wozniacki hat ihr Comeback mit einem klaren Sieg gestartet. Mehr als dreieinhalb Jahre nach ihrem davor letzten Profi-Tennismatch bei den Australian Open 2020 gewann sie ihr Auftaktduell beim WTA-Turnier in Montreal gegen die australische Qualifikantin Kimberly Birrell (WTA-115.) 6:2,6:2. Die frühere Weltranglistenerste zeigte sich dabei bereits in guter Form. Das Turnier dient der 33-Jährigen als Vorbereitung auf die am 28. August beginnenden US Open.

BILD: SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/M Caroline Wozniacki beim Comeback mit einem klaren Sieg

Die in Kanada mit einer Wildcard ausgestattete Wozniacki stand in ihrer Karriere insgesamt 71 Wochen lang an der Spitze der Frauen-Weltrangliste, in Australien feierte sie 2018 ihren bisher einzigen Grand-Slam-Titelgewinn.