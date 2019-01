Damen-Finale in Melbourne lautet Kvitova gegen Osaka

Das Damen-Finale des ersten Tennis-Grand-Slam-Turniers des Jahres heißt Petra Kvitova gegen Naomi Osaka. Nach dem 7:6(2),6:0-Erfolg Kvitovas über Danielle Collins (USA), rang US-Open-Siegerin Osaka im zweiten Halbfinale Karolina Pliskova mit 6:2,4:6,6:4 nieder. Die Japanerin verhinderte damit auch ein rein tschechisches Endspiel.

Die Triumphatorin in Melbourne wird am Montag zur neuen Nummer 1 der Damen. Osaka fehlt nach ihrem ersten Major-Sieg in New York nun nur noch ein Sieg zum Double.

Quelle: Apa/Ag.