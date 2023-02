Das Aus im Davis Cup ist für Österreich doppelt enttäuschend

Statt eines Tennisfests vor Heimpublikum beim Finalturnier wartet auf Dominic Thiem und Co. im September der Kampf um den Klassenerhalt.

Zwar war man nur mit Außenseiterchancen angetreten, die Enttäuschung nach dem 1:3 in Kroatien saß bei Österreichs Davis-Cup-Team aber tief. Allen voran natürlich bei Dominic Thiem, der beide Einzel verlor. Dass es im September nun nicht im Konzert der Großen, sondern wieder einmal um den Klassenerhalt in der Weltgruppe weitergeht, ist doppelt bitter: Denn die Gruppenphase des Finalturniers wäre höchstwahrscheinlich in Innsbruck gestiegen.

Der Österreichische Tennisverband hatte eine Absichtserklärung für die Ausrichtung abgegeben und laut Herwig Straka, dessen ...