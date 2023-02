Das Damen-Tennisturnier in Linz geht in eine neue Ära

Neuer Termin, neue Location - das Upper Austria Ladies Linz baut auf Altbewährtes und versucht sich gleichzeitig neu zu erfinden.

So klingende Namen wie Mary Pierce, Lindsay Davenport, Justine Henin, Marija Scharapowa, Ana Ivanović oder Angelique Kerber scheinen in der Liste der Siegerinnen des WTA-Turniers in Linz auf. Zum 30-Jahr-Jubiläum des Upper Austria Ladies Linz, wie es mittlerweile heißt, taucht Österreichs größte Frauensportveranstaltung in eine neue Ära ein. Das Turnier wechselte vom Oktober in den Februar und von der TipsArena auf der Gugl ins Design Center.

Obwohl die oben erwähnten weiblichen Superstars dem Tenniszirkus generell abhandengekommen sind, so ...