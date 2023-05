Das Losglück bleibt Dominic Thiem treu - in Paris gegen Pedro Cachín

Österreichs Tennisstar darf sich über ein machbares Auftaktlos und auch über den möglichen weiteren Tableauverlauf bei den French Open freuen. Julia Grabher, die in Rabat ihr erstes WTA-Halbfinale erreichte, trifft auf eine Qualifikantin.

Dominic Thiem hat ein machbares Los zum Auftakt der French Open erwischt. Österreichs Tennisstar trifft auf den Argentinier Pedro Cachín. Danach würden der Reihe nach Borna Coric, Alex de Minaur und im Achtelfinale Daniil Medwedew warten. Julia Grabher, die am Donnerstag in Rabat ihr erstes Halbfinale auf der WTA-Tour erreicht hat, trifft auf eine Qualifikantin oder "Lucky Loserin".

Thiem, der nach einem miserablen Start ins Jahr zu Beginn der Sandplatzsaison besser in Form gekommen war, zuletzt aber zwei überraschende Niederlagen bei Challengerturnieren einstecken musste, muss vorerst aber erst einmal die Hürde Cachín nehmen. Der ist die Nummer 63 der Weltrangliste, aktuell also rund 30 Plätze vor Thiem klassiert. Ein Horrorlos in Person etwa von Carlos Alcaraz oder Novak Djokovic ist dem zweifachen Paris-Finalisten aber zumindest einmal erspart geblieben. Schon seit Jahresbeginn, außer bei den Australian Open (Andrej Rublew), hat Thiem stets gute Erstrundenlose erwischt, konnte allerdings nur wenige davon nützen.

Grabher mit guter Auslosung in Paris belohnt

Grabher wurde für ihre zuletzt gezeigten Leistungen mit einer ebenfalls guten Auslosung belohnt. Die Vorarlbergerin hat in Rabat (Marokko) am Donnerstag ihr erstes Halbfinale auf der WTA-Tour erreicht. Sie führte gegen die topgesetzte Martina Trevisan, Nummer 26 der Welt, 6:3, als die Italienerin verletzt aufgab. Im Duell um ihr erstes WTA-Endspiel ist die 26-Jährige am Freitag gegen die Argentinierin Julia Riera, Weltranglisten-196., nun sogar Favoritin. In Roland Garros trifft Grabher, die erstmals in ihrer Karriere die Top 70 knackt, auf eine Qualifikantin oder Lucky Loserin. In Runde zwei würde voraussichtlich die Weltranglistensechste Corie Gauff, Finalistin von 2022, warten.

Österreichs Duo im Hauptbewerb kann aber noch zu einem Quartett anwachsen. Jurij Rodionov spielte am Donnerstagnachmittag in der letzten Qualifikationsrunde gegen den Franzosen Lucas Pouille, Sebastian Ofner spielt am Freitag gegen den Argentinier Facundo Diaz Acosta um den Einzug in den am Sonntag beginnenden Hauptbewerb. Wann Thiem und Grabher spielen, steht noch nicht fest.