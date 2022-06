Das Phänomen Rafael Nadal

Wenn etwas unmöglich erscheint, dann beweist Rafael Nadal erst, was alles möglich ist. Der Sieg über Novak Djoković im Paris-Viertelfinale war ein Abriss seiner Karriere in 4:12 Stunden.

Ein Phänomen, eine Inspiration, ein Vorbild in allen Belangen - oft werden Superlativen im Sport inflationär verwendet, aber für ihn scheint es nicht genügend davon zu geben. Rafael Nadal hat um 1.15 Uhr in der Nacht auf Mittwoch in heroischem Stil seiner Erfolgsgeschichte in Roland Garros ein weiteres Kapitel hinzugefügt. Und doch war der Viertelfinal-Triumph über Novak Djoković, sogar an seinen eigenen Heldentaten gemessen, außergewöhnlich. Noch fehlen ihm zwei Siege zur Krönung eines - wie der Australian-Open-Triumph nach langer Verletzungspause ...