Das zähe Comeback von Dominic Thiem überrascht den Trainervater nicht

Wolfgang Thiem erwartet den Tennisstar erst zu Jahresende in alter Stärke. Jürgen Melzer glaubt, dass ein "dreckiger Sieg" viel bewirken kann.

Die ohnehin, verglichen mit den vergangenen Jahren, niedrigen Erwartungen müssen noch einmal zurückgeschraubt werden. Das ist spätestens seit der Auftaktniederlage in Genf, der sechsten in Folge, klar. Dominic Thiem tritt auf der Stelle. Oder sogar "einen Schritt zurück", wie Österreichs Tennisstar seine Leistung beim 3:6, 4:6 gegen Marco Cecchinato analysierte. Am Sonntag beginnen die French Open.

"Das erste Ziel ist, dass ich in Paris wieder top in Form bin", hatte Thiem noch vor vier Wochen, nach dem Aus ...