Davis Cup: Österreich glaubt an historisches Comeback nach 0:2 gegen Portugal

Matchball vergeben: Sebastian Ofner und Co. stehen bei 0:2 im Davis Cup gegen Portugal mit dem Rücken zur Wand. Gelingt die Wende?

Wie die Stimmung bei einem Tennismatch in Minuten vom Siedepunkt in den Keller fallen kann, haben am Freitag Österreichs Nationalmannschaft und 1700 Fans im Schwechater Multiversum erfahren müssen. Die rot-weiß-rote Nummer eins Sebastian Ofner stand einen Punkt vor dem Sieg, statt mit dem laut Papierform erwarteten 1:1 geht das ÖTV-Team nun aber mit einem 0:2 in den Samstag (ab 14 Uhr/live ORF Sport+). "Aber es ist noch lange nicht vorbei", zeigten sich Ofner und Co. unisono kämpferisch.

Rodionov und Ofner verloren nach hartem Kampf

Zunächst lieferte sich Jurij Rodionov mit dem etwas höher eingeschätzten Nuno Borges ein Duell auf Augenhöhe, musste sich aber mit 6:7(4), 6:3, 3:6 geschlagen geben. Das war das einzige Match, in dem Österreich Außenseiter war. Die Hoffnung ruhte dann auf Ofner. Und der Weltranglisten-59. präsentierte sich auch stark, verwandelte gegen einen teils groß aufspielenden Joao Sousa ein 2:5 in eine Satzführung. Nach dem Satzausgleich kämpfte sich der Steirer zurück auf die Siegerstraße, führte 5:2, servierte bei 5:3, 40:30 auf den Sieg. Doch es wollte nicht sein - 7:5, 3:6, 6:7(1). "Mit Matchball zu verlieren tut sehr weh. Trotzdem kann ich mir nicht viel vorwerfen, außer dass ich natürlich bei eigenem Aufschlag den letzten Punkt machen muss. Aber es ist noch nichts verloren, wir können jederzeit zurückkommen", sagte Ofner.

"Schlag in die Magengrube"

Kapitän Jürgen Melzer sprach von einem "Schlag in die Magengrube", jetzt müsse und werde man zurückschlagen. Damit kommt zuerst dem Doppel eine entscheidende Rolle zu. Ein besonderer Auftritt für Alexander Erler und Lucas Miedler, aber nichts ganz Neues. Denn dass sie sich auf der großen Bühne in Österreich wohlfühlen, haben die beiden schon oft bewiesen. In Kitzbühel 2021 und 2023 sowie in der Wiener Stadthalle 2022 feierten Erler/Miedler drei ihrer bisher fünf Turniersiege auf der ATP-Tour in der Heimat. "Uns taugt das", sagt Miedler vor dem Duell mit Francisco Cabral/Sousa. Das Duo, das sich mittlerweile in die Weltklasse gespielt hat, soll die Wende einleiten.

Doppel soll die Chance wahren

Hält das Doppel die Tür offen, dann kann sich Ofner an Borges revanchieren und Jurij Rodionov in ein entscheidendes fünftes Match gegen Sousa schicken. Zum ersten Mal überhaupt in der Tennis-Neuzeit würde Österreich nach 0:2 noch siegen. Warum Melzer dran glaubt? "Weil wir in jedem Match Favorit sind, die Konstellation der Duelle besser ist als am Freitag und wir uns das Glück zurückkämpfen."