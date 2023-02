Davis Cup: Österreich wittert die Chance in Kroatien

Dominic Thiem und Co. wollen beim Davis Cup in Rijeka überraschen. Der Glaube daran ist gewachsen, ebenso die Nervosität der Gastgeber.

Sonnenschein und bis zu 15 Grad unweit der Heimat - das könnte bei Tennisspielern dieser Tage schon die Lust auf das Frühjahr wecken. Doch das Davis-Cup-Team ist nicht nach Rijeka gereist, um dem Winter in Österreich zu entkommen, sondern um sich eine historische Chance zu erspielen. Angeführt von Dominic Thiem geht Rot-Weiß-Rot gegen Kroatien am Wochenende als Außenseiter in das Duell um den Einzug ins Finalturnier. Der Glaube an die Überraschung ist ebenso spürbar wie die Nervosität bei den Gastgebern.

