Davis-Cup-Team reiste ohne Dominic Thiem nach Kroatien ab

Österreichs Star fehlte Dienstagfrüh beim Treffpunkt in der Südstadt.

Österreichs Tennis-Nationalmannschaft ist am Dienstag von der Südstadt aus Richtung Rijeka aufgebrochen, wo am Wochenende das Duell mit Kroatien um den Einzug ins Finalturnier stattfindet. Nicht mit in den Bus stieg allerdings Topstar Dominic Thiem.

"Er reist separat an. Er hat schon trainiert und es läuft alles nach Plan", gab der ÖTV-Pressesprecher Entwarnung, da natürlich sofort Zweifel an der Fitness von Thiem aufgekommen waren. Der ehemalige Weltranglistendritte war beim Auftakt-Aus bei den Australian Open gegen Andrej Rublew durch eine Verletzung im Oberkörper gehandicapt. "Ein kleiner Muskelfaserriss in der Rippengegend. Es ist aber nicht so schlimm und es sollte möglich sein beim Davis Cup zu spielen", wie Thiem bei seiner Rückkehr nach Österreich erklärte. "Ich muss ihm vertrauen", hatte Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer bei der Nominierung vergangene Woche gesagt.

Am Dienstagnachmittag stand bereits die erste Trainingseinheit im Sportzentrum Zamet auf dem Programm. Mit von der Partie waren Melzer, Dennis Novak, Jurij Rodionov, Lucas Miedler, Alexander Erler und einige Betreuer. Bei den Gastgebern fehlt bekanntlich Marin Cilic, was die Chancen des ÖTV-Teams erhöht. Die Kroaten werden von Borna Coric und dem Doppel Nikola Mektic/Mate Pavic angeführt. Cilic-Ersatz ist Borna Gojo.