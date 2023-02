Davis Cup: Vier Gründe, warum Dominic Thiem und Co. in Kroatien überraschen können

Der "Thiem-Player", der Mr. Davis Cup und die Außenseiterrolle etwa sollen Österreichs Trümpfe im Tennis-Länderkampf in Rijeka werden. Nicht nur Kapitän Jürgen Melzer glaubt an die Chance auf das Finalturnier.

Kroatien ist die Nummer eins im Nationenranking und stand in den vergangenen sieben Jahren drei Mal im Endspiel des Davis Cups - davon konnte Österreich bisher nur träumen. Warum die Mannschaft von Jürgen Melzer im Duell um den Einzug ins lukrative Finalturnier am Samstag (ab 14 Uhr zwei Einzel) und Sonntag (ab 13 Uhr ein Doppel und zwei Einzel) in Rijeka natürlich Außenseiter, aber definitiv nicht chancenlos ist?

Thiem-Klasse

Der rot-weiß-rote Star hat seit rund zwei ...