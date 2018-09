Davis Cup weckt Erinnerungen

Tennis-Österreich fiebert dem Länderkampf in Graz gegen Australien entgegen. Nur punkto Ergebnis sind die legendären Duelle mit Schweden, USA und Deutschland kein Vorbild.

Dominic Thiem als großes Zugpferd, ein an drei Tagen mit 6000 Fans gefüllter Center Court und (mit leichten Abstrichen für Freitag) perfekte Wetterprognosen - alles ist angerichtet für Österreichs Davis-Cup-Duell mit Australien. Kapitän Stefan Koubek nominierte als zweiten Einzelspieler Dennis Novak, der auf Alex De Minaur trifft. Eröffnen wird heute (11 Uhr/live ORF Sport +) Thiem gegen Jordan Thompson. Mit einem Sieg wäre Österreich zurück in der Weltgruppe, in der einst die drei "Musketiere" für Furore sorgten.