Dennis Novak stürmt ins Bad-Waltersdorf-Halbfinale

Dennis Novak nützt seinen Heimvorteil beim größten ATP-Challenger in Österreich weiter ausgezeichnet. Der 30-jährige Niederösterreicher stürmte am Freitag beim mit 145.000 Euro dotierten Event in Bad Waltersdorf bereits ins Halbfinale. Der ÖTV-Davis-Cup-Spieler ließ dem Briten Jan Choinski beim 6:1,6:0 keine Chance. Novaks nächster Gegner am Samstag im Kampf um den Einzug ins Endspiel ist Tulln-Sieger Vit Kopriva (CZE).

BILD: SN/APA/EVA MANHART/EVA MANHART Dennis Novak in Bad Waltersdorf im Aufwind

"Ich bin überglücklich mit der Performance heute, da hat alles zusammengepasst", freute sich Novak, der ohne Satzverlust in die Vorschlussrunde eingezogen ist. Mit einem weiteren Sieg kann er seinen Rückfall aus den Top 200 schon eine Woche später wieder gutmachen, doch an die Punkte denke er derzeit gar nicht so. "Mir war es einfach nur wichtig, dass ich nach meiner Verletzung wieder einmal konstant gute Matches spiele. Ich hoffe, dass mir der Knopf aufgegangen ist." Gegen Kopriva erwarte er eine schwere Partie. "Der hat nach den letzten Wochen sicher Selbstvertrauen ohne Ende. Ich werde schauen, dass ich top eingestellt reingehe." Direkt im Anschluss hatte Filip Misolic ebenfalls die Chance, Novak ins Halbfinale zu folgen. Allerdings spielte der Lokalmatador gegen den Spanier Albert Ramos-Vinolas, der als Nummer vier der letzte Gesetzte im Bewerb der Layjet-Open ist.