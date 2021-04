Dennis Novak kehrt überraschend zu Günter Bresnik zurück

Österreichs Tennis-Nummer-zwei trennte sich von Wolfgang Thiem und trainiert wieder in der Südstadt.

Dennis Novak trainiert ab sofort wieder bei Günter Bresnik. Das ist insofern eine große Überraschung, als dass sich Österreichs zweitbester Tennisspieler wie Dominic Thiem vor rund zwei Jahren nicht im besten Einvernehmen vom Starcoach getrennt hatte und seither von Wolfgang Thiem trainiert wurde. Der Weltranglisten-110., der in den vergangenen Tagen bereits in die Südstadt zurückgekehrt war, will mit Bresnik sein Formtief überwinden und endlich den Anschluss an die Weltspitze schaffen.