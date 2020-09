Dennis Novak scheitert wieder einmal an sich selbst

Ein teils lustloser Auftritt kostet dem österreichischen Tennisprofi bei den US Open eine große Chance. Die Corona-Blase trug ihres dazu bei.

Wieder einmal ruhen die rot-weiß-roten Hoffnungen bei einem Grand-Slam-Turnier allein auf Dominic Thiem, denn wieder einmal hat sein Kumpel Dennis Novak eine große Chance verpasst. Während der Topstar am Dienstag (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe) in die US Open startete, machte sich der Weltranglisten-85. bereits auf den Weg Richtung Heimat. Und hatte dabei viel Zeit über den teils lustlosen Auftritt und die vermeidbare Fünfsatz-Niederlage (6:3, 4:6, 3:6, 6:1, 0:6) gegen Alejandro Davidovich Fokina nachzudenken.

In den ersten vier Sätzen ...