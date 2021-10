Dennis Novak tritt aus dem Schatten

Österreichs zweitbester Tennisspieler will die Bühne in Wien zum langersehnten Durchbruch nutzen. Im Achtelfinale fordert er Jannik Sinner.

Tennis in Österreich - das war in den vergangenen Jahren fast ausschließlich mit einem Namen verbunden: Dominic Thiem. In Abwesenheit des verletzten Topstars hat nun Dennis Novak in der Wiener Stadthalle die Chance, aus dem Schatten seines Kumpels zu treten. Wohl keine Bühne bietet sich dafür besser an als ein voller Centercourt. Am Nationalfeiertag hat er diese Chance, angetrieben von 6000 Zuschauern, ergriffen und seine Wildcard mit einem Sieg über Gianluca Mager mehr als gerechtfertigt. Am Donnerstag wird die Aufgabe ...