Der Coup ist perfekt: Superstars schlagen heuer in Innsbruck auf

Tirol erhielt den Zuschlag für das Davis-Cup-Finalturnier im November. Österreichs bisher größter Tennisevent wird als "Sensation" bewertet. Sportminister Werner Kogler zeigte sich beeindruckt und gerührt.

Sportminister Werner Kogler schwelgte in Erinnerungen an epochale Davis-Cup-Schlachten der Ära Muster und ÖTV-Präsident Magnus Brunner sprach von einer "Sensation", als er bekannt geben konnte, dass Innsbruck Schauplatz des Davis-Cup-Finalturniers sein wird. Tatsächlich dürfen sich damit die Sportfans Ende November auf die größte Tennisveranstaltung aller Zeiten in Österreich freuen.

Das ÖTV-Team trifft auf Serbien und Deutschland, womit es aller Voraussicht nach zum Kräftemessen der Superstars kommt. Denn wie Dominic Thiem haben auch Novak Djoković und Alexander Zverev ihre Teilnahme angekündigt. Dem nicht genug wird auch die Gruppe B mit Großbritannien (Andy Murray?), Frankreich (Gaël Monfils) und Tschechien in Innsbruck ausgetragen. Gewinnt Österreich die Gruppe, dann wird auch das Viertelfinale in Tirols Landeshauptstadt zu einem echten Heimspiel.

Wie viele Fans in der 7000 Plätze bietenden Olympiahalle von 25. bis 30. November erlaubt sein werden, steht freilich noch nicht fest. "Keiner weiß, wie die Coronalage dann sein wird, aber es besteht die Chance, dass man es vor Publikum abhalten kann", sagte Kogler. Veranstalter Herwig Straka rechnet mit 50 bis 75 Prozent Auslastung. Dem Manager sei es zu verdanken, dass Innsbruck im Rennen mit London den Zuschlag erhalten habe, waren sich alle einig. Brunner wollte den Coup sogar mit der Fußball-EM 2008 gleichsetzen. "Jedenfalls ist es ein Weltereignis, das den Tennisboom in Österreich noch einmal befeuern wird", sagte der ÖTV-Präsident.

Straka sah die Erfahrung in der Austragung von Länderkämpfen und nicht zuletzt die Höhenlage - Innsbruck liegt auf 574 Metern, der Hauptspielort Madrid auf 667 - als Hauptgründe für den Zuschlag. Mit fünf bis sechs Millionen Euro wird budgetiert, rund ein Drittel davon kommt von Bund, Land und Stadt.

Sportlich dürfen sich die Fans auf die Crème de la Crème des Welttennis freuen. "Wir sind uns ziemlich sicher, dass alle Topstars spielen werden", sagt Straka. Das macht es für Thiem und Co. freilich nicht leichter. "Wenn wir komplett sind, ist es unser großes Ziel, dass wir uns auch dank des Heimvorteils für das Viertelfinale qualifizieren und dann nach Madrid reisen", sagt Kapitän Stefan Koubek. Jürgen Melzer, Österreichs Rekordnationalspieler und nun ÖTV-Sportdirektor, jubelte: "Der Zuschlag ist etwas ganz Besonderes. Das ganze Land wird sich darauf freuen. Es wird eine einzigartige Spannung herrschen."

Der dritte Spielort ist Turin, wo in der Woche davor die ATP-Finals stattfinden. Ab dem Halbfinale wird ausschließlich in Madrid gespielt.