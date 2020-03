Dennis Novak ist im Länderkampf gegen Uruguay gerne die Nummer eins. Dank seinen neuen, prominenten Toptrainern will er sich öfter ins Rampenlicht spielen.

Er hat im Davis Cup sogar eine bessere Siegquote als Österreichs Tennisstar Dominic Thiem, steht sonst aber natürlich immer im Schatten seines besten Freundes. An diesen zwei Tagen in Graz-Premstätten gehört aber ihm das Rampenlicht, in dem er sich wohlfühlt. ...