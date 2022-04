Der "gute Fight" von Dominic Thiem bleibt unbelohnt

Österreichs Tennisstar unterliegt bei seinem Comeback-Match auf der ATP-Tour John Millman in drei Sätzen. Dennoch resümiert er vorsichtig positiv.

302 Tage nach seinem letzten Match ist Dominic Thiem in Belgrad auf die ATP-Tour zurückgekehrt. Fast ein Jahr ist es her, dass Österreichs Tennisstar in Rom seinen letzten Sieg feiern konnte - und zumindest eine weitere Woche muss er darauf warten. Denn Thiem musste sich bei den Serbia Open dem Australier John Millman in einem umkämpften Duell nach 2:33 Stunden mit viel Auf und Ab 3:6, 6:3, 4:6 geschlagen geben.

Dementsprechend vorsichtig positiv fiel Thiems Resümee aus: "Es war ein gutes Match, also ich bin froh. Es war ein guter Fight über zweieinhalb Stunden, viele positive Sachen. Wie ich mich bewegt habe. Rückhand-Spin und -Slice. Auch wie ich aus der Defensive gespielt habe, war schon viel besser." Damit ortete der Österreicher im Vergleich zu seinem Auftritt beim Challenger in Marbella vor drei Wochen, als er der Nummer 228 unterlegen war, eine Steigerung. Millman als solider und berechenbarer Grundlinienspieler erwies sich auch als der Gegner, den man sich zum Sammeln von Matchpraxis wünscht. Zudem war der Weltranglisten-80. nach heuer sechs Erstrundenniederlagen nicht mit großem Selbstvertrauen ausgestattet. Doch obwohl dem Australier unüblich viele Fehler unterliefen, konnte Thiem zu wenig Kapital daraus schlagen.

"Mehr habe ich nicht erwartet"

Er lief meist einem Break hinterher und verteilte seinerseits zu viele "Geschenke" - 3:6. Im zweiten Satz entwickelte sich ein Match auf höherem Niveau und Thiem war nun öfter bei den wichtigsten Punkten zur Stelle. Auffällig: Nicht mit seiner Vorhand, die ihm durch die Verletzung am längsten Probleme bereitet hatte, sondern mit der Rückhand-Longline und Stopps punktete der Österreicher oft sehenswert.

Als der 28-Jährige den zweiten Durchgang für sich entschied, stellte sich die Frage: Kann Thiem auch körperlich dagegenhalten, die kräfteraubenden, langen Ballwechsel schon zweieinhalb Stunden mitgehen? Ja, denn es war viel mehr die nach einer so langen Turnierpause typische Unbeständigkeit, die den Ausschlag gab. "So schlecht", schimpfte Thiem lautstark etwa nach unnötigen Returnfehlern oder falschen Entscheidungen. Konnte er sich mit guten Aufschlägen noch zum 4:4 retten, kassierte er mit einem Zu-Null-Break dann doch den Matchverlust. Das größte Defizit ortete Thiem, wie erwartet, bei der Vorhand. "Aber zumindest bin ich jetzt einmal gesund, fit und ich kann jeden Tag trainieren." Alles in allem sei es eine Leistung gewesen, wie er sie erwartet habe.

Der Weltranglisten-54. fällt am Montag rund 40 Plätze zurück. Von Belgrad geht es für Thiem nun nach Estoril, wo er für das nächstwöchige 250er-Event eine Wildcard erhielt. Es folgen Madrid, Rom, Genf und Ende Mai die French Open.