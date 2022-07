Der Lokalmatador spielte in Salzburg groß auf

Lukas Neumayer feiert beim ATP-Challenger im Volksgarten gegen die ehemalige Nummer sechs der Welt seinen "schönsten Sieg" und fordert nun am Donnerstag die Nummer eins. Auch Dennis Novak hat noch viel vor und bekommt es schon am Mittwoch mit der Nummer zwei zu tun.

Der erste Turniertag ist aus österreichischer Sicht mit den Auftaktniederlagen von Jurij Rodionov und Sebastian Ofner wenig erfreulich verlaufen. Umso mehr zu feiern gab es beim ATP-Challenger in Salzburg am Dienstag. Noch bevor Topstar Dominic Thiem am Abend den bis auf den letzten Platz gefüllten Center Court betrat, sorgten Dennis Novak und Lukas Neumayer für großartige Stimmung. Vor allem der Salzburger Lokalmatador begeisterte mit einem 6:2, 6:4 gegen Gilles Simon.

Der 19-jährige Radstädter bejubelte sogar den "schönsten Sieg" ...