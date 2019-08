Der Mann der Stunde ist plötzlich Mitfavorit

Cincinnati-Sieger Daniil Medwedew spielt bei den US Open und in Wien um den Titel. Dominic Thiem kämpft weiter um seine Fitness.

In sechs Tagen beginnt mit den US Open das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres. Und wieder einmal stellt sich die Frage: Wer kann die "Großen Drei" auf ihrem Weg zum zwölften Titel in Serie stoppen? Erstmals gilt ein 23-jähriger Russe als größter Herausforderer von Novak Djoković, Rafael Nadal und Roger Federer. Daniil Medwedew gewann die Generalprobe in Cincinnati und krönte damit (vorerst) einen nicht für möglich gehaltenen Erfolgslauf.

Der Mann der Stunde im Herrentennis besiegte im Finale des ATP-Masters-1000-Turniers den Belgier David Goffin 7:6(3), 6:4. Einen Tag nachdem er Djoković ausgeschaltet hatte. "Ich hatte so viel Energie diese Woche, vor allem, nachdem ich Novak geschlagen habe. Endlich halte ich eine Trophäe in meinen Händen", sagte Medwedew, der zuvor in Montreal Rafael Nadal und in Washington Nick Kyrgios jeweils im Endspiel noch unterlegen war. Vor diesen drei Wochen hatte er höchstens die Rolle als unangenehmer Gegner inne, nun ist er bereits die Nummer fünf der Welt. Und wird neben anderen Hochkarätern heuer auch in Wien (ab 19. Oktober) aufschlagen.

Sechs Sieger gibt es damit heuer bereits in der zweithöchsten Turnierkategorie, ein Grand Slam bleibt aber freilich das Ultimative. Und der Weg zu diesen Triumphen führte in den vergangenen drei Jahren stets über die drei Allzeitgrößen. Stan Wawrinka war bei den US Open 2016 der Letzte, der die Phalanx von Djoković (vier Titel seither), Nadal (4) und Federer (3) durchbrechen konnte. Sie messen sich einzig daran, lassen andere Klassiker sogar aus und sind dann bei den Majors zur Stelle.

Für Österreichs Topstar Dominic Thiem bleibt der Kampf um seine Fitness ein Wettlauf mit der Zeit. Am Montag, zehn Tage nach seinem krankheitsbedingten Aus in Montreal, absolvierte der 25-Jährige erstmals wieder ein leichtes Training. Sein erster Weg in New York führte ihn zu einem Arzt, der eine virale Infektion diagnostizierte. "Nach zwei Wochen sollte man wieder bei vollen Kräften sein. Ich bin daher optimistisch für die US Open", sagt Thiem.

Der Kreis der Favoritinnen scheint, im Gegensatz zu den Herren, immer größer zu werden. Bestes Beispiel in Cincinnati war nun Swetlana Kusnezowa. Die 34-jährige ehemalige Weltranglistenzweite, die auf Platz 153 zurückgefallen war, unterlag als Wildcard-Spielerin erst im Endspiel der US-Amerikanerin Madison Keys. Ein Siegertipp bei den US Open gleicht einem Roulette.