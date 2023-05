Der Plan von Dominic Thiem scheint aufzugehen

Österreichs Tennisstar sammelt in Mauthausen Selbstvertrauen und Weltranglistenpunkte. Das soll ihn heuer noch in die Top-30 führen.

Dominic Thiem hat sich frühzeitig und bewusst gegen den Millionenklassiker in Rom und für das ATP-Challenger in Mauthausen entschieden. Dabei hatte sich Österreichs Tennisstar bei den jüngsten großen Turnieren wieder absolut konkurrenzfähig gezeigt. In Mauthausen aber wäre alles andere als ein Turniersieg mit solchen Leistungen eine große Überraschung. Auch das 6:1, 6:4 am Mittwoch gegen Federico Delbonis war ein Indiz dafür, dass sich Thiem seinem früheren Niveau nähert.

"Ich will vor Paris so viele Matches wie möglich", sagte ...