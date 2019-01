Der Teenager liebt es,die Hoffnung zu tragen

Jurij Rodionov tritt als Ersatzmann für Topstar Dominic Thiem beim Davis Cup gegen Chile in große Fußstapfen. Mit viel Selbstvertrauen feiert Österreichs größte Tennishoffnung in Salzburg sein Debüt.

Jurij Rodionov, Jurij wer? Werden sich vermutlich all jene fragen, die keine eingefleischten Fans sind. Der 19-jährige Niederösterreicher gilt als die aktuell größte Nachwuchshoffnung im heimischen Tennis. Und steht am Freitag (ab 15 Uhr) in der Salzburg Arena beim Davis Cup gegen Chile vor seiner bisher größten Bewährungsprobe. Als Ersatzmann für den erkrankten Topstar Dominic Thiem.