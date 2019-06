Der Traum vom Paris-Triumph lebt weiter

Dominic Thiem steht im Halbfinale von Paris und damit im Kreis der drei erfolgreichsten Tennisspieler aller Zeiten. Schon heute wartet Novak Djokovic. "Ich werde meine Chance kriegen."

Erstmals seit den Australian Open 2012 stehen die vier besten Tennisspieler der Welt im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. Und in Paris nun mittendrin in der Jagd nach dem größten Sandplatztitel ist weiterhin auch Dominic Thiem. Österreichs Star besiegte im wegen Regens auf Donnerstag verschobenen Viertelfinale den Russen Karen Chatschanow in souveräner Manier 6:2, 6:4, 6:2 und trifft nun am Freitag im zweiten Match nach 13 Uhr (live ORF eins) auf den topgesetzten Serben Novak Djoković, der den Deutschen Alexander Zverev beim 7:5, 6:2, 6:2 ebenso dominierte.

Wie bereits im Achtelfinale gegen Gaël Monfils konnte sich der 25-jährige Niederösterreicher nun ein weiteres Mal steigern. Er ließ in keiner Phase des Spiels Zweifel aufkommen, wer den Platz als Sieger verlassen würde, und musste in 1:47 Stunden keinen einzigen Breakball abwehren. "Ich habe eine sehr gute Mischung aus Aggressivität und Sicherheit gefunden", sagte Thiem. Die Statistik mit 29 Winnerschlägen, denen nur zwölf unerzwungene Fehler gegenüberstanden, bestätigten den Vorjahresfinalisten.

"Das war eine Meisterleistung"

Chatschanow, Nummer elf der Welt, war diesem Druck nicht gewachsen und produzierte so gleich 37 Fehler. "Verdienter kann man nicht ins Halbfinale einziehen. Das war eine Meisterleistung", bilanzierte Trainer Nicolás Massú. Die Taktik war voll aufgegangen. Gegen die hohen, schnellen Topspins variiert mit Slice und Stoppbällen fand Chatschanow keine Mittel.

Thiem bezeichnete sein viertes Halbfinale in Roland Garros in Folge als "Traum". Einer Meisterleistung bedarf es schon wieder heute, um den Traum vom zweiten Endspiel und ersten Triumph in Paris weiter am Leben zu halten. Denn mit Djokovic wartet die Nummer eins der Welt: "Über ihn braucht man nicht viele Worte verlieren. Es ist ganz klar, dass ich mein bestes Tennis zeigen muss, um zu gewinnen. Wenn es mir gelingt ihn mit Spin aus seiner Komfortzone zu bringen, dann kriege ich meine Chance." Im Unterschied zum Vorjahr, als er dem Überraschungs-Halbfinalisten Marco Cecchinato gegenüberstand, sieht er sich naturgemäß nicht als Favorit. "Aber ich gehe sicher nicht ins Match, um eine gute Figur abzugeben. Ich will gewinnen."

Das Halbfinale der Créme de la Créme

Auch Djokovic weiß, dass ihm die bisher größte Hürde bevorsteht. "Dominic ist verdient die Nummer vier der Welt. Seine Schläge, speziell die Vorhand haben eine enorme Power", sagt der 32-jährige Paris-Sieger von 2016. Diese Duelle der Allerbesten, wie nun im Halbfinale, mache das Tennis und die Rivalität derzeit so speziell.

Die Tennisfans bekommen heute einen Leckerbissen serviert. Denn im ersten Halbfinale duellieren sich Rafael Nadal und Roger Federer. "Ich muss zugeben, ich fühle mich nicht schlecht in dieser Gesellschaft", scherzte Thiem über seine Mitstreiter, die drei erfolgreichsten Spieler aller Zeiten mit gesamt 52 Grand-Slam-Titeln. Mittendrin nun Thiem. Nur das Wetter könnte zur Geduldprobe werden. Es soll zeitweise regnen.

17-Jährige als Turniersensation

So hochdekoriert das Herren-Halbfinale ist, so groß war die Sensation im Damen-Viertelfinale. Die 17-jährige US-Amerikanerin Amanda Anisimova eliminierte Titelverteidigerin Simona Halep (ROU) 6:2, 6:4 und trifft nun auf Ashleigh Barty (AUS), die letzte Top-10-Spielerin im Feld. Im zweiten Halbfinale spielen Markéta Vondroušová (CZE) und Johanna Konta (GBR). Damit gibt es eine neue Grand-Slam-Siegerin. Bis vor diesem Turnier hatten alle vier Spielerinnen zusammen drei (!) Matches in Paris gewonnen.