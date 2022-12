Der Traum von Dominic Thiem lebt weiter

Österreichs Tennisstar startet diese Woche in die neue Saison. Was ihn 2022 gelehrt hat, welche Ziele er im kommenden Jahr und darüber hinaus verfolgt, erklärt Dominic Thiem.

Am 2. Jänner steigt Dominic Thiem in die ATP Tour ein, zwei Wochen später folgen die Australian Open, der erste Höhepunkt 2023. Schon jetzt aber beginnt für Österreichs Tennisstar die neue Saison. Bevor sich Thiem am Montag auf die Reise machte, plauderte der 29-Jährige in einer kleinen Journalistenrunde unter anderem über . . .

die Kritik 2022: Das begann nach der Handgelenksverletzung später und viel zäher als erwartet. Die Kritik ging nicht spurlos an ihm vorüber. "Aber die ...