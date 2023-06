Die Achterbahnfahrt von Dominic Thiem gibt Rätsel auf - Stopp in Salzburg?

Österreichs Tennisstar lieferte beim ATP-Challenger in Heilbronn eine ernüchternde Vorstellung ab. Die Formsuche wird ihn Anfang Juli aller Voraussicht nach wieder in den Volksgarten führen.

Dominic Thiem spielt kommende Woche in Perugia.

Die Achterbahnfahrt von Österreichs Tennisstar Dominic Thiem seit mittlerweile rund 15 Monaten mit einigen hoffnungsvollen und umso mehr rätselhaften Auftritten ist seit Donnerstag um ein Kapitel reicher. Die Niederlage im Achtelfinale des ATP-Challenger-Turniers in Heilbronn war diesbezüglich sogar ein Spiegelbild. Thiem verlor gegen Pedro Martínez, Nummer 135 der Weltrangliste, 6:2, 3:6, 1:6 - ein (weiterer) Rückschlag auf seinem so ersehnten, aber unerwartet langen und zähen Weg zurück an die Weltspitze.

Thiem war völlig von der Rolle

...