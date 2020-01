Die Buschbrände halten Australien in Atem und die Tennisstars helfen mit Millionen. Von Rüpel Nick Kyrgios über Großspender Alexander Zverev bis zu Roger Federer und Dominic Thiem.

Seit September wüten die Buschfeuer in Australien. Seit Jahresbeginn, seit der Tennistross traditionell und mit dem ersten Grand Slam das Jahr normalerweise so spektakulär eröffnet, ist die Situation in Teilen des Landes dramatisch. Einige Stars kokettierten mit einem Startverzicht, sogar ...