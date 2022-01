Die große Chance für die Konkurrenten von Novak Djokovic´

Daniil Medwedew und Alexander Zverev spielen bei den Australian Open um die Nummer eins. Ausgerechnet Rafael Nadal kann dafür sorgen, dass sein ewiger Rivale am Tennisthron bleibt. Dafür würde der Spanier mit seinem 21. Grand-Slam-Titel am Serben vorbeiziehen.

356 Wochen, also insgesamt fast sieben Jahre (!), führt Novak Djoković die Tennis-Weltrangliste schon an. Es ist dies wohl ein Rekord für die Ewigkeit. Ein Rekord, den er trotz des Startverbots auch nach den Australian Open weiter ausbauen wird. So viel steht fest. Und dennoch machen sich Daniil Medwedew und Alexander Zverev auf den Weg, die Wachablöse einzuleiten. Gewinnt einer der beiden das Turnier, gibt es - mit etwas Verspätung - erstmals seit 2004 eine Nummer eins, die nicht Roger ...